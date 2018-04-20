Украина КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине будет сухо и солнечно, вечером похолодает до +6°C

2018-04-20 12:16 168

Сегодня, 20 апреля, на большей части территории Украины ожидается сухая погода. По данным Гидрометеоцентра, только в восточных областях пройдут дожди. Максимальная температура воздуха поднимется до +21°C.

В частности, на западе страны солнечно и без осадков, днем столбик термометра будет держаться на уровне от +15°C до +21°C.

На востоке Украины ожидаются небольшие дожди и прохладная погода. Здесь в дневное время суток температура составит +12°C...+15°C.

В центральной и северной части страны без осадков, температура днем от +15°C до +18°C. На юге тоже ожидается сухая погода при температуре от +15°C до +19°C.

В Киеве синоптики прогнозируют днем сухую погоду, днем от +16°C до +18°C. К ночи температура упадет до +6°C...+8°C.