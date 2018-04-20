Столичные депутаты одобрили новые названия 23 улиц Киева и уточнили еще одно.
Так, в Голосеевском районе появятся такие улицы:
Святослава Рихтера
Бориса Мозолевского
Святоджерельная
Михайля Семенко
Пантелеймоновская
Полонской-Василенко
Емельяна Поповича
Филиппа Морачевского
В Оболонском районе Киева будет шесть новых улиц:
Аманды Струве
Николая Плавьюка
Семьи Костюков
Ореста Субтельного
Генерала Гандзюка
Ганны Барвинок
МОСКОВСКИЙ МОСТ В КИЕВЕ ПЕРЕИМЕНОВАЛИ - ВЕРНУЛИ ПРОЕКТНОЕ НАЗВАНИЕ
В Святошинском районе появятся улицы:
Елены Курило
Алексея Синявского
Николая Богуславского
Антони Новосельского
Николая Носова
Михаила Рыбакова
В Днепровском районе будет:
переулок Дзиги Вертова
улица Юрия Липы
В Соломенском районе:
улица Аттилы Могильного.
Кроме того, депутаты Киевсовета уточнили название улицы Валентина Атаманского в Голосеевском районе. Теперь она будет носить название Валентина Атамановского.