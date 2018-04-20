Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Власти Киева переименовали еще 24 улицы - новые названия

2018-04-20 12:43 720

Столичные депутаты одобрили новые названия 23 улиц Киева и уточнили еще одно.

Так, в Голосеевском районе появятся такие улицы:

Святослава Рихтера

Бориса Мозолевского

Святоджерельная

Михайля Семенко

Пантелеймоновская

Полонской-Василенко

Емельяна Поповича

Филиппа Морачевского

В Оболонском районе Киева будет шесть новых улиц:

Аманды Струве

Николая Плавьюка

Семьи Костюков

Ореста Субтельного

Генерала Гандзюка

Ганны Барвинок

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В Святошинском районе появятся улицы:

Елены Курило

Алексея Синявского

Николая Богуславского

Антони Новосельского

Николая Носова

Михаила Рыбакова

В Днепровском районе будет:

переулок Дзиги Вертова

улица Юрия Липы

В Соломенском районе:

улица Аттилы Могильного.

Кроме того, депутаты Киевсовета уточнили название улицы Валентина Атаманского в Голосеевском районе. Теперь она будет носить название Валентина Атамановского.