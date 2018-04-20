Политика фото Россия сегодня срочно "зачищает" место химической атаки в Думе, - Госдепартамент США

2018-04-20 13:42 687

По данным официального Вашингтона, есть достоверная информация, которая указывает на то, что российские официальные лица вместе с сирийским режимом пытаются задержать прибытие инспекторов на место химатаки. А тем временем военные спешно ликвидируют инкриминирующие режим Путина-Асада доказательства использования химического оружия.

Представитель Госдепа Хизер Ноерт заявила, что Россия и Сирия срочно пытаются "зачистить" место химической атаки в сирийской Думе.

По ее словам, страны также пытаются помешать инспекторам ОЗХО обследовать это место.

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"У нас есть достоверная информация, которая указывает на то, что российские официальные лица вместе с сирийским режимом пытаются задержать прибытие инспекторов в Думу... Российские чиновники вместе с сирийским режимом зачищали места вероятных атак и избавлялись от инкриминирующих доказательств использования химоружия", - сказал Ноерт.

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Напомним, вооруженные силы США, Великобритании и Франции 14 апреля нанесли авиаудары по ряду объектов в Сирии, связанных с разработкой и использованием химического оружия, в ответ на химическую атаку в сирийском городе Дума, в результате которой погибли по меньшей мере 75 человек.

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