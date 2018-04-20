Политика Путин вылетел из ТОП-100 самых влиятельных людей мира, его место занял президент Зимбабве

2018-04-20 15:45 782

Влиятельное американское издание Time опубликовало обновленный рейтинг 100 самых влиятельных людей мира за 2018 год.

На этот раз ТОП состоит из нескольких категорий: "новаторы", "артисты", "лидеры", "иконы" и "титаны", в каждой из которых представлены люди из самых разных сфер деятельности.

Особенностью нового рейтинга стало то, что в нем впервые за много лет не попал президент России Владимир Путин.

В то же время в этом году в категорию "лидеры" вошли принц Гарри и Меган Маркл, президент США Дональд Трамп, глава КНДР Ким Чен Ын, саудовский принц Мохаммед бин Салман, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Китая Си Цзиньпин, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, президент Франции Эммануэль Макрон и другие.

Среди деятелей искусств Time выделил Николь Кидман, Хью Джекмана, Галь Гадот, 14-летнюю звезду сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун, Гильермо дель Торо, телеведущего Джимми Киммела, режиссера Райана Куглера, дизайнера Кристиана Сириано, художницу Джуди Чикаго.

К "иконам" причислили Рианну, Дженнифер Лопез, исполнителя главной роли в "Черной пантере" Чедвика Боузмана, основательницу движения #MeToo Тарану Берк, авторов расследования о домогательствах Харви Вайнштейна Ронана Фэрроу, Джоди Кантор и Мэган Туэй, экс-сотрудника Cambridge Analytica Кристофера Вайли, дизайнера Вирджила Абло.

В категорию "титаны" попали теннисист Роджер Федерер, телеведущая Опра Уинфри, изобретатель Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, архитектор Элизабет Диллер и другие.

Среди "новаторов" этого года фигурируют хип-хоп-исполнительница Cardi B, олимпийская чемпионка Хлои Ким, группа студентов, переживших стрельбу и выступающих за контроль оружия, комедийная актриса Тиффани Хеддиш, актер Кумэйл Нанджиани, актриса и продюсер Иса Рэй и другие.

 

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