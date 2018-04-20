Курьезы Крупнейший банк Германии по ошибке перевел 35 млрд долларов на чужой счет

2018-04-20 14:43 611

Знаменитый Deutsche Bank по ошибке перевел одной из бирж, с которой он ведет дела, залоговый платеж в размере $35 млрд.

Об этом сообщает CNN Money со ссылкой на информированные источники.

Примечательно, что сумма этого перевода на 5 млрд выше текущей капитализации Deutsche Bank.

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По данным CNN, крупнейший банк Германии признал факт ошибки, но не сумму перевода. Также остался невыясненным вопрос, какой должна была реальная сумма залога.

"Ошибка была обнаружена в течение нескольких минут, а затем исправлена", – заявил представитель Deutsche Bank.