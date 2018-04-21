Украина До уровня ЕС: Минфин предложил взвинтить акциз на сигареты

2018-04-21 12:00 706

Министерство финансов предложило значительно повысить акциз на сигареты в Украине.

Текст законопроекта "О внесении изменений в статью 221 Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения табачных изделий" опубликован в пресс-службе Минфина.

Законопроект разработала рабочая группа при министерстве по внедрению фискального механизма запрета продажи сигарет ниже суммы налогов.

Инициатива должна приблизить украинское законодательство к нормам ЕС по ставкам акцизов на табачные изделия. Проект предусматривает применение коэффициента 1,4 к минимальному акцизному налоговому обязательству с сигарет в случае установления цен ниже 1,65.

"Введение данного механизма уменьшит продажу сигарет по заниженным ценам, который сейчас происходит в Украине. Также это улучшит здоровую конкуренцию для всех игроков на рынке. Кроме того, Украина выполняет свои обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности, введение минимального акцизной нагрузки на табачные изделия", – отметили в Минфине.