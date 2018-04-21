Украина До уровня ЕС: Минфин предложил взвинтить акциз на сигареты

2018-04-21 12:00 706

 

Министерство финансов предложило значительно повысить акциз на сигареты в Украине.

Текст законопроекта "О внесении изменений в статью 221 Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения табачных изделий" опубликован в пресс-службе Минфина.

Законопроект разработала рабочая группа при министерстве по внедрению фискального механизма запрета продажи сигарет ниже суммы налогов.

Инициатива должна приблизить украинское законодательство к нормам ЕС по ставкам акцизов на табачные изделия. Проект предусматривает применение коэффициента 1,4 к минимальному акцизному налоговому обязательству с сигарет в случае установления цен ниже 1,65.

"Введение данного механизма уменьшит продажу сигарет по заниженным ценам, который сейчас происходит в Украине. Также это улучшит здоровую конкуренцию для всех игроков на рынке. Кроме того, Украина выполняет свои обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности, введение минимального акцизной нагрузки на табачные изделия", – отметили в Минфине.

Еще по теме

В мае Евросоюз установит более строгие стандарты безопасности для авто

2018-04-13 10:12 1599

Украина ожидает летальное оружие от ЕС и Канады, — Парубий

2018-04-12 19:30 2404

24 тысячи украинцев получили гражданство стран ЕС в 2016 году

2018-04-10 17:00 2440

В Евросоюзе прокомментировали введение синхронных с США санкций против Москвы

2018-04-10 15:16 1600

Еще новости в разделе "Украина"

Субсидии на коммуналку резко сократились: кто и сколько получил

2018-04-21 13:00 619

Стало известно, какую пенсию украинцы считают достойной

2018-04-21 12:30 701

До уровня ЕС: Минфин предложил взвинтить акциз на сигареты

2018-04-21 12:00 706

Потепление в субботу будет недолгим - синоптик

2018-04-21 11:00 869
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Субсидии на коммуналку резко сократились: кто и сколько получил 2018-04-21 13:00 619
Стало известно, какую пенсию украинцы считают достойной 2018-04-21 12:30 701
До уровня ЕС: Минфин предложил взвинтить акциз на сигареты 2018-04-21 12:00 706
Потепление в субботу будет недолгим - синоптик 2018-04-21 11:00 869

Лента

14:00 Трамп похвалил ядерное решение КНДР
13:30 Порошенко предлагает лишать гражданства крымчан, которые ходят на выборы РФ
13:00 Субсидии на коммуналку резко сократились: кто и сколько получил
12:30 Стало известно, какую пенсию украинцы считают достойной
12:00 До уровня ЕС: Минфин предложил взвинтить акциз на сигареты
11:30 Прорыв в деле Скрипаля: определились ключевые подозреваемые
11:00 Потепление в субботу будет недолгим - синоптик
10:42 В США обвинили Трампа и РФ в сговоре и подали многомиллионный иск
10:37 Гриневич пообещала, что свободные места в школах будут распределять лотереей
10:35 Петр Порошенко собрался изменить закон О гражданстве Украины