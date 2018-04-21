Украина Стало известно, какую пенсию украинцы считают достойной

2018-04-21 12:30 701

 

Почти половина украинцев считает достаточной пенсию в размере до 5 тыс. грн в месяц.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса среди украинцев, который провел проект USAID «Трансформация финансового сектора».

Меньше процента опрошенных украинцев — 0,3% — отметили, что достаточный размер пенсии составляет до 2 тыс. грн.

Около 3% респондентов сообщили, что достаточная пенсия составляет 2-3 тыс. грн.

Чуть больше 13% считают, что пенсии в размере 3-4 тыс. грн в месяц будет достаточно.

Почти четверть опрошенных — 27% – отметили, что достаточный размер пенсий равняется 4-5 тыс. грн.

Треть респондентов — 36,5% — считают пенсию достаточной, если ее размер составляет 5-10 тыс. грн.

Чуть больше 16% отметили, что пенсия должна быть больше 10 тыс. грн в месяц.

Еще по теме

Миллион украинцев определились с врачом - Минздрав

2018-04-19 16:30 1338

Кто получит повышенную пенсию в апреле

2018-04-15 15:00 11309

Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать на майские праздники

2018-04-11 20:30 2405

24 тысячи украинцев получили гражданство стран ЕС в 2016 году

2018-04-10 17:00 2440

Еще новости в разделе "Украина"

Субсидии на коммуналку резко сократились: кто и сколько получил

2018-04-21 13:00 616

Стало известно, какую пенсию украинцы считают достойной

2018-04-21 12:30 701

До уровня ЕС: Минфин предложил взвинтить акциз на сигареты

2018-04-21 12:00 703

Потепление в субботу будет недолгим - синоптик

2018-04-21 11:00 869
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Субсидии на коммуналку резко сократились: кто и сколько получил 2018-04-21 13:00 616
Стало известно, какую пенсию украинцы считают достойной 2018-04-21 12:30 701
До уровня ЕС: Минфин предложил взвинтить акциз на сигареты 2018-04-21 12:00 703
Потепление в субботу будет недолгим - синоптик 2018-04-21 11:00 869

Лента

14:00 Трамп похвалил ядерное решение КНДР
13:30 Порошенко предлагает лишать гражданства крымчан, которые ходят на выборы РФ
13:00 Субсидии на коммуналку резко сократились: кто и сколько получил
12:30 Стало известно, какую пенсию украинцы считают достойной
12:00 До уровня ЕС: Минфин предложил взвинтить акциз на сигареты
11:30 Прорыв в деле Скрипаля: определились ключевые подозреваемые
11:00 Потепление в субботу будет недолгим - синоптик
10:42 В США обвинили Трампа и РФ в сговоре и подали многомиллионный иск
10:37 Гриневич пообещала, что свободные места в школах будут распределять лотереей
10:35 Петр Порошенко собрался изменить закон О гражданстве Украины