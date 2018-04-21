Стало известно, какую пенсию украинцы считают достойной

Почти половина украинцев считает достаточной пенсию в размере до 5 тыс. грн в месяц.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса среди украинцев, который провел проект USAID «Трансформация финансового сектора».
Меньше процента опрошенных украинцев — 0,3% — отметили, что достаточный размер пенсии составляет до 2 тыс. грн.
Около 3% респондентов сообщили, что достаточная пенсия составляет 2-3 тыс. грн.
Чуть больше 13% считают, что пенсии в размере 3-4 тыс. грн в месяц будет достаточно.
Почти четверть опрошенных — 27% – отметили, что достаточный размер пенсий равняется 4-5 тыс. грн.
Треть респондентов — 36,5% — считают пенсию достаточной, если ее размер составляет 5-10 тыс. грн.
Чуть больше 16% отметили, что пенсия должна быть больше 10 тыс. грн в месяц.