Украина Субсидии на коммуналку резко сократились: кто и сколько получил

2018-04-21 13:00 619

Жителям Украины в январе-марте 2018 года были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 471,1 млн грн, что в 4,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 316 млн грн, в сельской – 155,5 млн грн. По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-марте были назначены 569,8 тыс. семьям. В городской местности субсидии назначены 314,3 тыс. семей, в сельской – 255,5 тыс. семей. По сравнению с январем-мартом 2017 года, в январе-марте 2018 года количество семей, которым назначены субсидии, уменьшилось в 2,4 раза. Средний размер назначенной субсидии на одну семью в марте 2018 года по сравнению с мартом прошлого года уменьшился на 62% – до 480,8 грн.