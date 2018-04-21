Мир Трамп похвалил ядерное решение КНДР

2018-04-21 14:00 706

 

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления Северной Кореи о прекращении ядерных испытаний.

Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

Лидер американцев назвал решение КНДР хорошей новостью.

"Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть крупный испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира-большой прогресс! С нетерпением ждем встречи на высшем уровне", - написал Трамп.

Напомним, что глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерный полигон на севере страны прекращает свою работу. Начиная с 21 апреля, КНДР остановит ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет.

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