Украина Гриневич пообещала, что свободные места в школах будут распределять лотереей

2018-04-21 10:37 726

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила в украинском радиоэфире, что порядок приема школьников в первый класс будет предусматривать лотерею. После того как школа примет всех первоклассников, живущих по соседству, оставшиеся свободные места будут заполнять путем жеребьевки.

"Мы решили выписать очень четкие критерии к этой лотерее. Жеребьевкой будет решаться, кто попадет на свободные места, то есть жеребьевка будет применяться только при наличии свободных мест", – цитирует Гордон слова Гриневич, которая отметила, что критерии проведение жеребьевки Минобразования прописывает вместе с Минюстом.

"Я назову базовые критерии. Во-первых, жеребьевка должна происходить в присутствии родителей. Во-вторых, ящик или лотерейный барабан должен быть прозрачным. Я думаю, это не будет проблема, у нас и выборы проводятся с прозрачными ящиками. Главный вопрос – чтобы каждая бумажка была одинаковой, без пометок и чтобы вытягивал бумажки человек, который представляет родителей и будет выбран в день проведения жеребьевки", – рассказала Гриневич.

Она добавила, что это будет происходить в школах, которые считаются престижными, и у них должна быть возможность провести интернет-трансляцию, или же ее могут провести родителям на телефоне для того, чтобы процедура была максимально прозрачной.

Ранее Гриневич рассказала о том, как будет реформироваться украинская начальная школа. Также министр озвучила суммы, которые в этом году будут выделены на школьную реформу.