Украина Госдеп призвал Украину поднять цены на газ

2018-04-22 09:50 84

 

Вашингтон призвал Киев удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ, в том числе создание антикоррупционного суда.

США призвали Украину поднять цены на газ для населения и создать антикоррупционный суд. Об этом исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан заявил в ходе встречи с главой украинского МИД Павлом Климкиным, сообщила спикер американского ведомства Хизер Науэрт, пишет РИА Новости.

"Он призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ путем принятия законодательства о создании действительно независимого антикоррупционного суда и повышению тарифов на газ до паритетного уровня к импорту", - сказала Науэрт.

Стороны также обсудили российскую агрессию по отношению Украины, в том чисе аннексию Крыма. Американская сторона призвала Россию к выполнению минских соглашений.

"Салливан вновь подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии", - написала она в Twitter.

Общение прошло 21 апреля на полях встречи Большой семерки на уровне глав внешнеполитических ведомств в Торонто.

31 марта сообщалось, что Украина должна выполнять обещания по согласованию цен на газ с рыночными в рамках программы кредитования МВФ.

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