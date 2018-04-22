Мир Отравление Скрипалей. В Британии назвали имя российского агента, отравившего экс-полковника ГРУ

2018-04-22 11:30 1164

 

Полиция Британии выяснила, кто был вероятным исполнителем покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Возглавлял группу российский агент под кодовым псевдонимом Гордон. Об этом со ссылкой на источники в контртеррористической полиции сообщила газета Мirror.

Газета также привела архивное фото Гордона, но заретушировала его лицо. Настоящее имя Гордона, якобы, Михаилс Савикис. Ему 54 года, рост около 1,75 м. Может использовать, кроме имени Михаилс Савикис, еще два псевдонима.

В полиции полагают, что Гордон уже покинул Великобританию и выехал в Россию. При этом сыщики считают, что в отравлении Сергея Скрипача и его дочери принимало участие шесть человек.

Об агенте Гордон стало известно после 5-часового допроса бывшего российского агента КГБ Бориса Карпичкова. Гордон был его подчиненным в Латвии, когда они работали в Комитете госбезопасности.

"Он был очень умным, образованным, амбициозным и безжалостным человеком. Он был хорошим и замечательным и быстро мог завоевать доверие незнакомца", - рассказал Карпичков.

Он также заявил, что Гордон хорошо владеет боевыми искусствами и специализируется на джиу-джитсу.

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