Мир Роскомнадзор заблокировал Google. Пользователи сообщили о проблемах с доступом к поисковику

2018-04-22 12:00 1020

 

Роскомнадор в рамках продолжающейся войны с мессенджером Telegram заблокировал доступ к Google для значительной части пользователей из России. Это подтверждают данные сервиса DownDetector, который на карте мира показывает проблемы с доступом к наиболее популярным сервисам: жалобы приходят из крупных российских городов от Москвы до Красноярска.

Как пишет NEWSru.com, неофициальную копию выгрузки реестра, которую Роскомнадзор передает операторам связи для блокировки сайтов, публикуют на Github. В ней указаны два IP-адреса, связанные с Google - 74.125.131.101 и 64.233.165.106.

Первым о сбое в работе google.com из-за блокировки его IP-адресов Роскоснадзором рассказал телеграм-канал "Сайберсекьюрити и Ко", который ведет специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

Роскомнадзор ранее блокировал IP-адреса Amazon и Google - всего более 16 млн адресов, пытаясь ограничить использование мессенджера в России. Из-за этого с 16 апреля в работе многих компаний и IT-сервисов произошли сбои из-за блокировок связанных с мессенджером Telegram IP-адресов.

Ранее Google изменил свою сетевую архитектуру, чтобы запретить использование своих доменов для обхода блокировок.

Режим работы сетей компании позволял сторонним разработчикам делать вид, что они обращаются к сайтам с домена Google.com. Это позволяло обходить блокировки даже на государственном уровне, так как трафик от Google не фильтровался. Такой функцией пользовался, например, мессенджер Signal.

Некоторые пользователи из России ночью 22 апреля сообщили о проблемах с доступом к google.com и ряду сервисов Google.

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