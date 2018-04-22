Украина Сутки в АТО: боевики били из танкового вооружения на донецком направлении

2018-04-22 11:00 900

Вследствие боевых действий в зоне АТО за минувшие сутки субботы, 21 апреля, погиб один боец Вооруженных Сил Украины, двое получили ранения, еще двое - травмированы. О происшествии сообщил прес-центр шатаба АТО на официальной странице в Facebook.

Так, всего за сутки незаконные вооруженные формирования 47 раз обстреляли украинские позиции, используя вооружение, запрещенное Минском.

На донецком направлении, применяя 120-мм минометы и вооружение танков, враг обстрелял позиции ВС Украины около Павлополя и Пищевика. Помимо этого, минометы применялись боевиками по защитникам Водяного и Новотроицкого, гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, Каменки, Гнутово, Верхнеторецкого, Водяного, Ломакиного и Невельского. По позициям близ Павлополя и Новотроицкого вел огонь вражеский снайпер.

В это же время на луганском направлении противник применил 120-мм минометы для обстрела украинских позиций около Новоалександровки, Катериновки и Зайцево. А под огнем из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оказались украинские укрепления в районе Крымского и Луганского, из гранатометов - Зайцево, а крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - позиции под Новоселовкой.