Украина В Украине введут новый порядок формирования тарифов на электроэнергию

2018-04-22 13:00 912

В Украине планируют ввести новый порядок формирования тарифов на электроэнергию, вырабатываемую из возобновляемых источников.

Об этом сообщил директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, передает Finance.ua.

По его словам, вместо действующего «зеленого тарифа» предлагается ввести аукционную модель.

Сейчас возобновляемая энергетика, например солнечные электростанции, работает по единому тарифу в 0,15 €/кВтч.

«Мы предлагаем, чтобы потенциальные инвесторы предлагали свою цену, по которой они готовы были бы поставлять электроэнергию после реализации проекта. Главная идея в том, чтобы за счет конкуренции проектов произошло снижение стоимости поставляемой энергии», — сказал Аджунер.

По его словам, Европейский банк реконструкции вместе с украинским правительством и парламентариями работает над этой новой моделью.

Это делается, чтобы, с одной стороны, упредить возникновение переизбытка мощностей, а с другой стороны — удешевить стоимость такой энергии для конечного потребителя.

«Зеленый тариф» — это специальная тарифная сетка, по которой правительство от имени госкомпании «Энергорынок» покупает у коммерческих организаций и частных лиц электроэнергию, сгенерированную энергией солнца, ветра, биотоплива, а также воды (небольших гидроэлектростанций).