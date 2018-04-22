Мир Сегодня ночью земляне увидят пик весеннего звездопада Лириды

2018-04-22 13:30 622

 

В ночь на 23 апреля украинцы смогут наблюдать пик метеорного потока Лириды. Об этом сообщают "Украинские новости".

Весенний звездопад начался еще 16 апреля, но своего пика достигнет в ночь на понедельник.

Свое название звездопад Лириды получил из-за близкого расположения к созвездию Лира. Так, количество сгораемых частиц будет около 20 метеоров в час, поток будет виден в Северном полушарии планеты.

При ясном ночном небе земляне смогут воочию наблюдать это космическое явление.

Согласно поверьям, в звездопад нужно загадывать желания и верить в их неизбежное исполнение.

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