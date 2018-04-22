Украина Через десять дней украинцы смогут ездить еще в одну страну без виз

2018-04-22 15:00 485

 

Граждане Украины будут иметь возможность въезжать на территорию китайской провинции Хайнань без виз. Об этом уведомила пресс-служба Министерства Иностранных Дел Украины на официальном сайте.

Согласно информации ведомства, без виз украинцы в провинции смогут пребывать на протяжении 30 дней. Упрощенный порядок въезда вступит в силу с 1 мая текущего года. Воспользоваться им смогут украинцы, выезжающие в туристических целях в составе групп и самостоятельно.

Стоит напомнить, что в среду, 18 апреля, начала действовать договоренность об упрощенном визовом режиме между Кувейтом и Украиной.

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