Экономика МВФ в четвертый раз будет изменять программу сотрудничества с Украиной

2018-04-23 14:15 574

Украина и МВФ обсудили шаги, необходимые для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества.

"Украина и Международный валютный фонд обсудили шаги, необходимые для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества, во время ежегодного весеннего собрания Международного валютного фонда и группы Всемирного банка", – сообщает пресс-служба Нацбанка Украины в Facebook.

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Отмечается, что в МВФ отметили прогресс Киева в стабилизации экономики. Продолжается доработка условий приезда миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы.

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