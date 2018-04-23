Политика "Газпром" подал документы в Стокгольмский арбитраж - разрывает контракты на транзит с Украиной

2018-04-23 13:14 779

"Газпром" уже передал в Стокгольмский арбитраж пакет документов о расторжении контрактов с "Нафтогазом". Речь идет о контрактах на поставу и транзит газа от 2009 года.

По данным СМИ, представители "Газпрома" признали, что рассмотрение документов может затянуться.

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Соответственно, от выплаты 2,6 млрд долларов штрафа и обеспечения 110 млрд кубометров транзита через территорию Украины в течение двух лет "Газпром" это не избавит.

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Переговоры с Украиной для устранения разногласий по контрактам состоялись, однако носили формальный характер.

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Срок рассмотрения спора в арбитраже, уточнил глава "Газпрома" Алексей Миллер, может достигать от 1,5 до 2 лет. При этом текущие контракты завершаются уже 31 декабря 2019 года.

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