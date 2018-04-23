Мир Франция максимально усложнила мигрантам получение политического убежища

2018-04-24 08:10 519

Национальное собрание Франции приняло пакет поправок к законам, регулирующим вопросы миграции и предоставления убежища.

За принятие нововведений проголосовали 228 депутатов, 139 человек выступили против, 24 депутата воздержались.

Как заявил министр внутренних дел Франции Жерар Колон, пакет поправок нацелен на усиление контроля за миграцией.

Срок подачи ходатайства о предоставлении убежища снижен со 120 до 90 дней, а их рассмотрение в будущем будет занимать не более шести месяцев вместо одиннадцати. Также сокращено время, выделяемое на подачу апелляции в случае отклонения ходатайства.

Нововведения ослабят возможность получения убежища, полагают представители гуманитарных организаций. Принятию поправок, которые вызвали критику представителей разных политических лагерей, предшествовали многочасовые дебаты. После голосования в Национальном собрании поправки поступят на обсуждение в Сенате.