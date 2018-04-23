Ихтамнет: На встрече G7 заявили, что России нет места в этом объединении

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что не видит в обозримом будущем возможности возвращения России к "Большой семерке" (G7).
"На данный момент это вообще не вопрос (возвращение РФ в G7)", - подчеркнул Маас во время встречи с коллегами по G7 в канадском Торонто.
Министр напомнил, что Россию выгнали из объединения, которое тогда называли G8, в 2014 году после аннексии Крыма.
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"То, что Россия больше не здесь, связано с аннексией Крыма в нарушение международного права", - заявил министр иностранных дел Германии.
Ранее дипломат также выразил надежду на налаживание политического диалога с Россией и призвал к дипломатическому решению конфликта в Сирии.