Политика КАРТА Из-за массовой блокировки IP-адресов в России перестал работатьYouTube

2018-04-23 13:46 586

Россия форсированными темпами продолжает превращаться в КНДР, изолированную от всего развитого мира, лишенную всех современных технологий и сервисов. Сегодня в РФ зафиксированы сбои в работе видеохостинга YouTube. 

Серьезные перебои наблюдаются в ряде российских городов, среди которых: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Волгоград, Ижевск, Челябинск, и другие. Об этом свидетельствуют данные ресурса DownDetector.

Опубликованная хостингом карта сбоев свидетельствует, что проблемы появились исключительно у российских пользователей.

ПРОВАЙДЕРЫ МОБИЛЬНОЙ И ИНТЕРНЕТ-СВЯЗИ НАЧАЛИ БЛОКИРОВАТЬ TELEGRAM 

В частности известно, что видеохостинг, главным образом, не работает в браузерах Chrome и Opera. 

Неполадки связаны с массовыми блокировками IP-адресов Роскомнадзором. Известно, что его представители продолжают заниматься поиском каналов, позволяющих мессенджеру Telegram оставаться доступным на территории России.

РОССИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ПО ПРИМЕРУ КНДР ИЗОЛИРОВАТЬ СЕБЯ ОТ ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА

В ответ на это Гугл просто стер Россию с карты Земли. На месте, где предположительно раньше были российские города на карте теперь пустота.

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