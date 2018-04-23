Украина КАРТА В Киеве до 30 апреля перекроют улицу Елены Телиги - ремонт дорог

2018-04-23 15:45 343

Движение транспорта возле станции метро "Дорогожичи" ограничат до 30 апреля в связи с ремонтом дороги. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора" в Facebook.

"С 23.04.2018 до 30.04.2018 в связи с продолжением работ по капитальному ремонту ул. Елены Телиги будет частично ограничено движение транспорта от ул. Дорогожицкой до ул. Ольжича (тоннель).

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.