Мир После массовых протестов премьер-министр Армении ушел в отставку

2018-04-23 16:30 96

Создавшаяся ситуация в Армении имеет несколько решений, но ни один из них неприемлем, отметил Серж Саргсян и объявил о своей отставке.

Премьер-министр Армении и бывший президент страны Серж Саргсян заявил об уходе в отставку. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении в понедельник, 23 апреля.

Как говорится в распространенном заявлении Саргсяна, он обращается ко всем гражданам Армении, в том числе проводящим в последние дни в Ереване акции протеста "в последний раз".

"Никол Пашинян (лидер протестующих – ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на один из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", – заявил Саргсян.

Он отметил, что протесты направлены конкретно против него, а он хочет мира и гармонии своей стране.

"Улица против моего назначения. И я выполняю ваше требование", – добавил Саргсян и выступил против применения армии для разрешения конфликта.

Напомним, в Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, которые выступают против назначения Саргсяна на пост премьер-министра Армении.

В субботу, 21 апреля, Серж Саргсян заявил, что может оставить должность главы правительства только после решения важнейших проблем в стране, в том числе Карабаха.