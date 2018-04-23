Политика "Миротворец" внес в черный список сразу трех звезд российских сериалов

2018-04-23 22:00 970

Звезда сериала "Папины дочки" Андрей Леонов и актрисы из "Сватов" Олеся Железняк и Татьяна Кравченко попали в черный список сайта "Миротворец".

Как отмечается на сайте, причиной стало незаконное пересечение границы Крыма - через Россию и в обход украинского законодательства.

"Среди них не оказалось людей, которые бы не были против российской агрессии в отношении Украины. Все или явно поддержали ее, или своими действиями показали неуважение к суверенитету и территориальной целостности нашей страны", - говорится в сообщении на сайте.