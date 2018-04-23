Политика фото Керченский мост не выдержал нагрузки и треснул до открытия

2018-04-23 20:00 3603

 

Крымский мост, которым оккупанты намерены соединить оккупированный полуостров с материковой частью России, уже дал трещину, так и не дождавшись открытия.

"256 опора опять в лесах, каркасы вяжут, бетон подают. Пишут о том, что треснула. Всё это неспроста" - сообщил пользователь Крымец в Twitter.

Как пишет издание Кuresh.info, из 595 опор моста, 256-я опора находящаяся практически по средине Керченского пролива, треснула в двух местах.

"Специалисты утверждали, что опоры не выдержат даже нагрузки пустой железнодорожной ветки, не говоря уже о запуске составов. Ранее в этом районе в начале 2018-го уже было зафиксировано проседание опор на один метр", - отмечает издание.

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