Спорт Сергей Ребров рассказал, почему ушел из аравийского футбольного клуба

2018-04-23 21:30 999

Сергей Ребров, бывший главный тренер футбольного клуба "Аль-Ахли", рассказал, почему решил прекратить сотрудничество с аравийской командой.

Клуб сообщил об отставке наставника через соцсети, а сам Ребров узнал об этом от журналистов. Его цитирует телеканал Футбол.

"Сергей Станиславович, как вы отреагировали на такую публичную постановку вопроса (об увольнении - Прим.Ред.) ?

- Преподнесли это, конечно, не очень красиво, но для меня не стало неожиданным то, что наше сотрудничество подходит к концу. Мой контракт, подписанный по схеме "1+1", подходил к своему завершению, пролонгировать его еще на один год мы могли только по обоюдному согласию.

У меня был разговор с новыми руководителями клуба, и я озвучил им свою позицию. Дело в том, что вот уже больше четырех месяцев футболистам и тренерам не платят заработную плату, и то, что в такой ситуации мы до последнего тура бились за чемпионский титул, - большая заслуга команды. Некоторых игроков мне приходилось буквально уговаривать, чтобы они остались до конца сезона.

- Правда ли, что за неполный год вашей работы в "Аль-Ахли" поменялось уже три президента?

- Да, так и есть. С последним из них я практически не разговаривал. Была беседа с одним из вице-президентов, который сказал, что клуб желает, чтобы я продлил контракт, но я твердо ответил: "Пока не рассчитаетесь с футболистами, даже разговаривать на эту тему не буду". Вот они, видимо, и решили преподнести эту ситуацию так, будто тренер не устроил клуб, и не стали дожидаться двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.

Меня удивило, что эту тему сразу подхватили украинские СМИ. Я еще не знал, а они будто ждали, когда Сергея Реброва уволят. Могли бы и выяснить кое-какие детали, но вместо этого решили показать, что наши тренеры не могут нигде работать. Поверьте, продержаться целый сезон в Саудовской Аравии - это непросто. Там это удалось только двум или трем наставникам.

- Получается, что после матчей на международной арене вы бы все равно ушли?

- Да, и дело не только в долгах и в ситуации в клубе. У меня родился ребенок, и мне было бы сложно продолжать там работу. Так что мой выбор был очевиден.

- В Саудовской Аравии на клубы большое влияние оказывает федерация футбола…

- Безусловно. Президент, который приглашал меня и моих помощников, ставил серьезные задачи и выделял средства на трансферы игроков. Почему его убрали, сказать не могу, но это очень сильно повлияло на команду. Сложно решать серьезные задачи и искать мотивацию для футболистов, когда в клубе такие задолженности. В любом случае легионеры приехали туда играть за деньги.

- Что получилось, а что - нет?

- Для меня это был большой опыт - и не только футбольный, но и жизненный. Не буду оценивать свою работу, но я увидел прогресс команды в целом и рост каждого исполнителя в отдельности. Самый важный критерий - отношение самих игроков. Футболисты, по всей видимости, понимали, что я могу уйти, и после окончания последнего матча группа ребят подошла ко мне и сказала: "Тренер, оставайся - мы поговорим с президентом федерации…".

- Что дальше?

- На данный момент у меня на повестке дня — приятные семейные хлопоты. Предложения есть, но пока на эту тему я говорить не хочу. Хотя долго без работы, конечно, не смогу.