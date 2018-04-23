Спорт Из-за Крыма: принято жесткое решение по финалу Лиги чемпионов

2018-04-23 20:00 963

 

Жители аннексированного Крыма не смогут попасть на финал Лиги чемпионов в Киеве по российским паспортам. Украина не признает документы, которые были выданы крымчанам после так называемого референдума на полуострове и его незаконного включения в состав Российской Федерации.

При этом Украина не собирается делать исключение для футбольных болельщиков в связи с проведением на НСК "Олимпийский" 26 мая финала Лиги чемпионов. В то же время в Европейском футбольном Союзе отказались от комментариев, заявив, что данный вопрос находится в национальной юрисдикции.

Напоминаем, что в финале Лиги чемпионов встретятся победители пар "Бавария" – "Реал" и "Ливерпуль" – "Рома". Накануне главный трофей турнира прибыл в столицу Украины.

Еще по теме

Трамп похвалил ядерное решение КНДР

2018-04-21 14:00 3283

Кубок Лиги чемпионов отправится в турне по Украине

2018-04-19 21:30 3465

В Кабмине приняли временное решение по ценам на газ для населения

2018-03-27 20:30 6133

«Здравым смыслом это не объяснишь», - сенатор РФ Франц Клинцевич об аннексии Крыма

2018-03-22 19:15 14440

Еще новости в разделе "Спорт"

Сергей Ребров рассказал, почему ушел из аравийского футбольного клуба

2018-04-23 21:30 996

Из-за Крыма: принято жесткое решение по финалу Лиги чемпионов

2018-04-23 20:00 963

Летом донецкий "Шахтер" потеряет сразу нескольких знаковых игроков

2018-04-20 10:14 2527

Кубок Лиги чемпионов отправится в турне по Украине

2018-04-19 21:30 3465
Все статьи раздела "Спорт"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Сергей Ребров рассказал, почему ушел из аравийского футбольного клуба 2018-04-23 21:30 996
Из-за Крыма: принято жесткое решение по финалу Лиги чемпионов 2018-04-23 20:00 963
Летом донецкий "Шахтер" потеряет сразу нескольких знаковых игроков 2018-04-20 10:14 2527
Кубок Лиги чемпионов отправится в турне по Украине 2018-04-19 21:30 3465

Лента

22:00 "Миротворец" внес в черный список сразу трех звезд российских сериалов
21:30 Сергей Ребров рассказал, почему ушел из аравийского футбольного клуба
21:00 В Польше запустили проект по бесплатному трудоустройству украинцев
20:00 Из-за Крыма: принято жесткое решение по финалу Лиги чемпионов
фото 20:00 Керченский мост не выдержал нагрузки и треснул до открытия
19:30 К концу года гривна девальвирует до 30 грн/$ - S&P
19:00 Венгрия в третий раз заблокировала министерскую комиссию Украина-НАТО
18:00 В Украине хотят провести проверки проживания граждан по «прописке»: нарушителям грозит штраф
17:30 Патриарх Варфоломей обещал не поддерживать раскольников
17:30 Почти весь Киев может остаться без горячей воды: стало известно о проблемах