Спорт Из-за Крыма: принято жесткое решение по финалу Лиги чемпионов

2018-04-23 20:00 963

Жители аннексированного Крыма не смогут попасть на финал Лиги чемпионов в Киеве по российским паспортам. Украина не признает документы, которые были выданы крымчанам после так называемого референдума на полуострове и его незаконного включения в состав Российской Федерации.

При этом Украина не собирается делать исключение для футбольных болельщиков в связи с проведением на НСК "Олимпийский" 26 мая финала Лиги чемпионов. В то же время в Европейском футбольном Союзе отказались от комментариев, заявив, что данный вопрос находится в национальной юрисдикции.

Напоминаем, что в финале Лиги чемпионов встретятся победители пар "Бавария" – "Реал" и "Ливерпуль" – "Рома". Накануне главный трофей турнира прибыл в столицу Украины.