Детали Патриарх Варфоломей обещал не поддерживать раскольников

2018-04-23 17:30 969

В Украинской православной церкви объяснили официальную информацию от Вселенского Патриархата по созданию Единой поместной церкви в Украине.

Соответствующее разъяснение разместил на своей странице в Фейсбук заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

«Священный Синод под председательством Его Всепосвятительного Вселенского Патриарха Варфоломея завершил свое очередное заседание. Все пункты повестки дня были рассмотрены и обсуждены, и были приняты соответствующие решения», - говорится в сообщении от 22 апреля.

В Украинской православной церкви, которая не подписала обращения к Варфоломею и официально призвала его отказать Киеву, уверены, что в сообщении говорится не просто о консультациях, а именно о согласовании с другими церквями украинского вопроса. Такие выводы представитель УПЦ делает, сделав перевод с греческого оригинала заявления Константинополя, говорится в сообщении издания Страна. «Очевидно, что само по себе это не означает начала «процесса предоставления автокефалии», о котором успел объявить президент». О том же в комментариях Подробностям заявил, и народный депутат Вадим Новинский. «Когда нам говорят, что есть уже практическая договоренность с патриархом Варфоломеем и что он вот-вот должен выдать какие-то документы на признание церкви - это не соответствует действительности». Как утверждает политик, в 2016 году во время проведения всеправославного совещания в Швейцарии, где присутствовали представители абсолютно всех православных церквей мира, у святейшего патриарха Варфоломея спрашивали о его отношение к расколу в Украине, его отношение к канонической церкви к Украине, на что тот ответил: «я поддерживал и поддерживаю каноническую церковь в Украине и не никогда не пойду на признание раскольников».