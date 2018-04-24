Политика Страны Большой семерки поддержали ракетный удар Трампа по Сирии

2018-04-24 09:40 328

G7 поддержала "ограниченный и необходимый" ответ Вашингтона, Лондона и Парижа на применение химического оружия сирийским режимом в городе Дума.

Министры иностранных дел стран Большой семерки поддержали недавний удар США, Великобритании и Франции по Сирии, обвинив Дамаск в применении химического оружия.

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"Мы полностью поддерживаем все усилия, предпринимаемые Соединенными Штатами, Соединенным Королевством и Францией для облегчения огромных страданий сирийского народа путем ослабления способности режима (президента Сирии Башара) Асада применять химическое оружие и сдерживать любое его применение в будущем, о чем свидетельствуют их действия, предпринятые 13 апреля", − говорится в заявлении министров по итогам встречи в Торонто.

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Также было решено, что ответ Дамаску "был соразмерным и необходимым и принимался только после исчерпания всех возможных дипломатических возможностей для поддержания международных норм против применения химического оружия".

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