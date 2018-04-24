Украина Порошенко заявил, что три православные церкви - это чрезвычайно вредно для Украины

2018-04-24 10:12 169

Президент Украины уверяет, если в Украине будет создана единая поместная церковь, людям не начнут указывать, как креститься и в какой храм ходить. 

"Мы никак не вмешиваемся в церковные дела, и новая церковь отнюдь не будет государственной церковью, это я вам отдельно подчеркиваю и утверждаю", - заявил Петр Порошенко в эфире одного из телеканалов.

Президент заявил, что граждане Украины и дальше смогут посещать любые храмы и молиться как раньше.

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"Никто со стороны светских лидеров или руководителей государства не будет указывать, как креститься, в какой храм ходить, каким образом должны проходить церковные процедуры, какая церковь более канонична, какая - менее. Но есть православная традиция – на территории одного государства должна быть одна церковь", - отметил президент.

По его словам, сейчас в Украине минимум три православные церкви - и это чрезвычайно вредно для государства.

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