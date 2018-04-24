Политика Страны G7 намерены содействовать Киеву в борьбе с коррупцией и троллями Путина

2018-04-24 13:15 565

На саммите глав МИД стран "Большой семерки" в Торонто министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что страны G7 будут оказывать Украине поддержку в течение выборов из-за российской агрессии. 

"Украина слишком хорошо знакома с настоящими последствиями плохого обращения России. Поэтому страны Большой семерки продолжат оказывать Украине поддержку в течение следующих выборов перед лицом агрессии", - говорится в сообщении.

"БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА" ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ ПО МИРОТВОРЦАМ И САНКЦИЯМ ПРОТИВ РФ 

Она также отметила, что члены G7 также будут содействовать "в проведении необходимых антикоррупционных и экономических реформ" в Украине.

Ранее страны "Большой семерки" выступили за сохранение антироссийских санкций. Представители G7 также выразили единую позицию по украинскому вопросу и договорились оказывать поддержку официальному Киеву.

СТРАНЫ БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ ПОДДЕРЖАЛИ РАКЕТНЫЙ УДАР ТРАМПА ПО СИРИИ

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине ожидаются дожди, к вечеру снова похолодает

2018-04-24 11:42 684

Страны Большой семерки поддержали ракетный удар Трампа по Сирии

2018-04-24 09:40 736

В НАТО заявили, что готовы в любой момент принять Украину в состав Альянса

2018-04-24 09:11 852

Венгрия в третий раз заблокировала министерскую комиссию Украина-НАТО

2018-04-23 19:00 1610

Еще новости в разделе "Политика"

Cуд конфисковал у политической партии почти 200 тысяч гривен взноса от депутата

2018-04-24 14:45 460

Страны G7 намерены содействовать Киеву в борьбе с коррупцией и троллями Путина

2018-04-24 13:15 565

Порошенко заявил, что три православные церкви - это чрезвычайно вредно для Украины

2018-04-24 10:12 816

Страны Большой семерки поддержали ракетный удар Трампа по Сирии

2018-04-24 09:40 736
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Cуд конфисковал у политической партии почти 200 тысяч гривен взноса от депутата 2018-04-24 14:45 460
Страны G7 намерены содействовать Киеву в борьбе с коррупцией и троллями Путина 2018-04-24 13:15 565
Порошенко заявил, что три православные церкви - это чрезвычайно вредно для Украины 2018-04-24 10:12 816
Страны Большой семерки поддержали ракетный удар Трампа по Сирии 2018-04-24 09:40 736

Лента

видео 15:46 Первый прототип военного транспортника Ан-77 вылетел в Анталию на Eurasia Airshow
15:13 Взрыв арсенала в Калиновке: Как наказали более сорока виновных генералов и полковников
фото 15:01 III Международный фестиваль искусств «Карпатский пространство» пройдет 4-6 мая в Ивано-Франковске
14:45 Cуд конфисковал у политической партии почти 200 тысяч гривен взноса от депутата
фото 14:16 В Одессе обрушился знаменитый дом Гоголя - уничтожены перекрытия и старинный декор
13:44 Сенат США предварительно одобрил главу ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря
13:15 Страны G7 намерены содействовать Киеву в борьбе с коррупцией и троллями Путина
фото 12:43 Бесплатный Wi-Fi в Польше начала раздавать 36-метровая статуя Иисуса Христа
фото 12:14 Армия Великобритании начала химическую очистку Солсбери от российского яда Новичок
КАРТА 11:42 Прогноз погоды: Сегодня в Украине ожидаются дожди, к вечеру снова похолодает