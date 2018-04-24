Политика Страны G7 намерены содействовать Киеву в борьбе с коррупцией и троллями Путина

2018-04-24 13:15 565

На саммите глав МИД стран "Большой семерки" в Торонто министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что страны G7 будут оказывать Украине поддержку в течение выборов из-за российской агрессии.

"Украина слишком хорошо знакома с настоящими последствиями плохого обращения России. Поэтому страны Большой семерки продолжат оказывать Украине поддержку в течение следующих выборов перед лицом агрессии", - говорится в сообщении.

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Она также отметила, что члены G7 также будут содействовать "в проведении необходимых антикоррупционных и экономических реформ" в Украине.

Ранее страны "Большой семерки" выступили за сохранение антироссийских санкций. Представители G7 также выразили единую позицию по украинскому вопросу и договорились оказывать поддержку официальному Киеву.

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