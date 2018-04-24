Политика Cуд конфисковал у политической партии почти 200 тысяч гривен взноса от депутата

2018-04-24 14:45 460

В Волынской области суд конфисковал у одной из партий вклад на сумму более 195 тыс. грн, полученный от депутата Волынского облсовета Виктора Радчука. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Депутат осуществил взносы в поддержку партии, хотя в то же время имел долги по налогам. Радчук также оштрафован на 1360 грн с конфискацией суммы взносов в поддержку политической партии в сумме 195 тыс. 238 грн.

"Виктор Радчук, имея обязательства финансового характера, а именно непогашенный налоговый долг, в течение августа-сентября 2017 года совершил три взноса на общую сумму 195 тыс. 236 грн на текущий счет Волынской областной региональной парторганизации "УКРОП", - говорится в сообщении НАПК.

Нарушение квалифицировали по ст. 212-15 КУоАП (нарушение порядка предоставления взноса в поддержку политической партии).

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