Взрыв арсенала в Калиновке: Как наказали более сорока виновных генералов и полковников

Как заявил министр Степан Полторак, Минобороны привлекло к ответственности более 10 человек за пожар на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой обласи, который произошел в сентябре 2017 года.
"Это должна сказать прокуратура (кто конкретно виноват по Калиновке), решения суда пока нет. По расследованию Минобороны, к ответственности привлечены более десяти человек", - заявил Полторак.
Всего по делам о пожарах и взрывах на военных складах к ответственности привлекли более 40 человек.
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"Во всех событиях было наказано более 40 человек. 80% из них - это старшие и высшие офицеры: генералы, полковники. Кого-то из генералов уволили", - заявил Полторак.
По словам Полторака, после каждого такого происшествия на место направляли группу инспекции с Военной службы правопорядка, они расследовали предпосылки инцидентов.
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"После Калиновки все склады, базы и арсеналы перевели на усиленную охрану. И провели работу по строительству хранилищ для боеприпасов", - добавил Полторак.
Напомним, на поддержание "живучести" военных арсеналов в этом году предусмотрено 500 миллионов гривен.
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