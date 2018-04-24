Украина Взрыв арсенала в Калиновке: Как наказали более сорока виновных генералов и полковников

2018-04-24 15:13 394

Как заявил министр Степан Полторак, Минобороны привлекло к ответственности более 10 человек за пожар на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой обласи, который произошел в сентябре 2017 года.

"Это должна сказать прокуратура (кто конкретно виноват по Калиновке), решения суда пока нет. По расследованию Минобороны, к ответственности привлечены более десяти человек", - заявил Полторак.

Всего по делам о пожарах и взрывах на военных складах к ответственности привлекли более 40 человек.

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"Во всех событиях было наказано более 40 человек. 80% из них - это старшие и высшие офицеры: генералы, полковники. Кого-то из генералов уволили", - заявил Полторак.

По словам Полторака, после каждого такого происшествия на место направляли группу инспекции с Военной службы правопорядка, они расследовали предпосылки инцидентов.

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"После Калиновки все склады, базы и арсеналы перевели на усиленную охрану. И провели работу по строительству хранилищ для боеприпасов", - добавил Полторак.

Напомним, на поддержание "живучести" военных арсеналов в этом году предусмотрено 500 миллионов гривен.

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