Украина На майские выходные патрульные и спасатели усилят наряды в Киеве и области

2018-04-25 14:13 566

На выходные и праздничные дни (28 апреля-1 мая) патрульные полицейские и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям повысят боевую готовность и усилят работу в Киеве и Киевской области.

Об этом стало известно на пресс-конференции начальника полиции Киева Дмитрия Ценова и руководителя областной ГосЧС Василия Слободянюка.

"У нас (ГосЧС) проведены совместные совещания с Национальной полицией, где приняты решения и о совместном патрулировании, в том числе в местах отдыха людей. А это особенно районы, которые связаны с лесными массивами. Соответственно, мы будем проводить эту совместную работу", - сказал Слободянюк.

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К несению службы будут привлечены 375 человек и 105 единиц пожарной техники. Также будет задействовано 100 полицейских патрулей (около 3 тыс. человек).

В случае необходимости службы будут приведены в усиленный режим несения службы. В частности, спасателей увеличится до 440 человек и дополнительно привлекут 75 единиц техники.