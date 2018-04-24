Украина Сегодня в Киеве перекроют эстакаду Южного моста в направлении проспекта Бажана

2018-04-25 10:13 382

Сегодня, 25 апреля, в Киеве частично перекроют движение транспорта на двух мостах. Как сообщает "Киевавтодор" в Facebook, это связано с проведением ремонтных работ. 

Так, с 11:00 до 18:00 будет ограничено движение транспорта через железнодорожные пути на Харьковском путепроводе.

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С 11:00 и до 19:00 будет также ограничено движение транспорта на эстакаде Южного мостового перехода в направлении от Столичного шоссе к проспекту Николая Бажана.

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