Мир Правозащитники требуют от Google, Apple, Amazon и Microsoft защитить Telegram

2018-04-26 10:14 586

Более десяти российских и зарубежных правозащитных организаций обратились с открытым письмом к руководству Google, Apple, Amazon и Microsoft в защиту мессенджера Telegram.

Как сообщил руководитель международной группы Агора Павел Чиков, в письме 13 правозащитных организаций из РФ, Великобритании, Израиля, США, Ирландии, Канады, Египта, Индии, Колумбии, Аргентины, Венгрии, Кении, ЮАР осуждают атаку на интернет в России и просят не содействовать в этом российским властям.

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По словам правозащитников, право на неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений должно быть строго защищено, поскольку они лежат в основе основополагающих ценностей свободных и справедливых обществ.

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Напомним, решение о блокировке Telegram 13 апреля вынес Таганский суд Москвы. 15 апреля началась блокировка мессендженра на территории РФ.

ПРОВАЙДЕРЫ МОБИЛЬНОЙ И ИНТЕРНЕТ-СВЯЗИ НАЧАЛИ БЛОКИРОВАТЬ TELEGRAM 

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