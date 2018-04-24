Спорт В России забили тревогу из-за стадиона ЧМ-2018

2018-04-24 17:30 773

 

Жители Волгограда забили настоящую тревогу в сети из-за состояния только что построенного стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года. В минувшую субботу на объекте состоялся первый тестовый матч, однако уже сейчас болельщики призывают горожан не посещать опасное сооружение.

Посетители "Арены-Волгоград" сделали снимок одной из конструкций, на котором видна трещина, идущая через всю несущую балку, пишет Волгоград News. Фото вызвало живое обсуждение среди поклонников футбола.

"Стоит ли возмущаться, если это уже норма?", "Спасибо автору поста. Скину фотку своим знакомым, чтоб туда ни ногой", "Весь стадион построен на соплях", "Я туда ни ногой. Потом не удивлюсь очередному ЧП и тупому сваливанию вины на простых людей", "А как приемка стадиона проходила – вопрос к чинушам и ответственным службам?" – пишут возмущенные жители Волгограда.

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