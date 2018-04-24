Политика Луценко объяснила, кого из крымчан будут лишать украинского гражданства

2018-04-24 20:00 668

 

Жителей оккупированного Крыма не будут лишать украинского гражданства, если они участвовали в выборах других стран, служили в российских вооруженных силах или в рядах боевиков на Донбассе или получили российский паспорт не по своей воле.

Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире телеканала "112 Украина".

"Что касается жителей автономной республики Крым прописано в статье 19, где, черным по белому указывается, что полную ответственность за давление, притеснения, принуждения украинских граждан, проживающих в Крыму, к незаконным действиям, должна нести Российская Федерация", - рассказала Луценко

"Наши граждане, которые вынуждены были осуществить те или иные действия на этой оккупированной территории для того, чтобы сохранить жизнь, чтобы не попасть в тюрьму, чтобы иметь возможность кормить семью, вынуждены были участвовать в референдуме под дулами автоматов или их заставили служить в российской армии или в так называемых "ЛНР" и "ДНР", не будут нести ответственность и не будут освобождаться от гражданства Украины", - добавила она.

По ее словам, в законе прописано также, что лишать гражданства Украины будут лиц, которые "воспользовавшись определенными возможностями", участвовали в выборах другой страны или служили в вооруженных силах другой страны по своей воле.

На уточняющий вопрос, какую именно ответственность понесут такие люди, представительница Порошенко отметила, что речь не идет об уголовной ответственности, а исключительно о лишении гражданства Украины.

Кроме того Луценко отметила, что такая ответственность для них будет наступать сразу, как только будет принят закон.

Как будет проверяться информация о том, заставляли ли жителей аннексированного Россией Крыма к незаконным действиям или нет, она не уточнила.

Кроме того, она объяснила, что этим законопроектом вносятся определенные изменения, которые будут более четко регулировать правила предоставления или лишения украинского гражданства, а комиссии будет предоставлено больше полномочий для дополнительной проверки документов тех, кто претендует на украинское гражданство или его лишение.

Луценко объяснила, что в частности речь идет о мигрантах "разного состава", которые используют Украину, получившую безвизовый режим, как "плацдарм для перемещения в европейское пространство".

По ее словам, речь идет и об исламских радикальных организациях, которые через получение украинского гражданства планируют попасть в Европу для осуществления терактов.

Также, по ее мнению, более тщательная проверка кандидатов в граждане Украины даст возможность своевременно выявить российских диверсантов.

Луценко отметила, что в настоящее время проект закона уже находится на рассмотрении в соответствующих парламентских комитетах и ​​планируется, что ко второму чтению он будет должным образом доработан, чтобы он не противоречил другим законам.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко предлагает разрешить прекращать гражданство Украины жителей аннексированного Россией Крыма, участвующие в российских выборах.

Соответствующий законопроект №8297, внесен в парламент в статусе неотложного.

В июле 2017 года Государственная дума России приняла во втором чтении законопроект о лишении гражданства террористов, в котором также предусмотрели присягу гражданина РФ и особый порядок выдачи российских паспортов гражданам Украины.

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