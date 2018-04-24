Политика Муженко рассказал о призыве резервистов в случае эскалации

2018-04-24 18:30 689

 

При обострении ситуации в Донбассе боевые части готовы пополнить 100 тысяч резервистов.

Об этом в интервью Укринформу заявил начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко.

«В случае обострения ситуации мы имеем возможность привлечь необходимое количество подготовленных людей. Речь идет о более чем 100 тысяч людей, которые готовы быстро пополнить боевые части», — отметил Муженко.

По его словам, в Украине создана уникальная система подготовки резерва.

«Мы ежегодно проводим сборы, которые предусматривают как индивидуальную подготовку резервистов в учебных центрах, так и проведение боевого слаживания уже в составе своих батальонов и бригад, в которых резервисты когда-то проходили службу и куда будут призваны по мере необходимости», — сказал Муженко.

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