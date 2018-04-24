Украина Розенко назвал количество украинцев, работающих за границей

2018-04-24 19:00 680

 

По состоянию на сейчас от 3 до 6 миллионов украинцев временно или регулярно работают за границей.

Об этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил журналистам во вторник.

«С конца 80-х — начале 90-х годов на сегодняшний день мы не имеем массового отъезда украинцев за границу, хотя прекрасно понимаем, что в среднем от 3 до 6 млн украинцев регулярно или временно работают за границей», — сообщил Розенко.

Он отметил, что в целом лишь около 11% украинцев не связывают своего будущего с Украиной. Большинство граждан хотят и планируют вернуться в Украину.

Еще по теме

В Польше запустили проект по бесплатному трудоустройству украинцев

2018-04-23 21:00 2027

Через десять дней украинцы смогут ездить еще в одну страну без виз

2018-04-22 15:00 3583

Стало известно, какую пенсию украинцы считают достойной

2018-04-21 12:30 4704

В ООН подсчитали количество жертв из-за войны на Донбассе

2018-04-21 10:00 1815

Еще новости в разделе "Украина"

В КГГА рассказали, когда и почему подорожает проезд в общественном транспорте

2018-04-24 21:30 644

Розенко назвал количество украинцев, работающих за границей

2018-04-24 19:00 680

Более 1000 участников АТО совершили самоубийство

2018-04-24 16:30 755

Взрыв арсенала в Калиновке: Как наказали более сорока виновных генералов и полковников

2018-04-24 15:13 806
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В КГГА рассказали, когда и почему подорожает проезд в общественном транспорте 2018-04-24 21:30 644
Розенко назвал количество украинцев, работающих за границей 2018-04-24 19:00 680
Более 1000 участников АТО совершили самоубийство 2018-04-24 16:30 755
Взрыв арсенала в Калиновке: Как наказали более сорока виновных генералов и полковников 2018-04-24 15:13 806

Лента

21:30 В КГГА рассказали, когда и почему подорожает проезд в общественном транспорте
21:00 Украина обратилась в Международный суд ООН из-за решения по Меджлису
20:30 Facebook впервые рассказал, по каким причинам удаляет записи
20:00 Луценко объяснила, кого из крымчан будут лишать украинского гражданства
19:30 Украинцев предупредили о сильной магнитной буре
19:00 Розенко назвал количество украинцев, работающих за границей
18:30 Муженко рассказал о призыве резервистов в случае эскалации
видео 18:03 15-летняя украинская теннисистка добыла историческую победу
17:30 В России забили тревогу из-за стадиона ЧМ-2018
17:00 Доблокировались: в России начались проблемы с Viber