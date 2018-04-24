Розенко назвал количество украинцев, работающих за границей

По состоянию на сейчас от 3 до 6 миллионов украинцев временно или регулярно работают за границей.
Об этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил журналистам во вторник.
«С конца 80-х — начале 90-х годов на сегодняшний день мы не имеем массового отъезда украинцев за границу, хотя прекрасно понимаем, что в среднем от 3 до 6 млн украинцев регулярно или временно работают за границей», — сообщил Розенко.
Он отметил, что в целом лишь около 11% украинцев не связывают своего будущего с Украиной. Большинство граждан хотят и планируют вернуться в Украину.