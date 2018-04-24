Украина обратилась в Международный суд ООН из-за решения по Меджлису

Представители Украины обратились в Международный суд ООН (МС) с просьбой о предоставлении разъяснений относительно предыдущего судебного решения, которым Россию обязывали возобновить деятельность Меджлиса крымских татар.
Соответствующую ноту передал секретарю МС ООН Филиппу Кувреру посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.
В рамках процесса "Украина против России" Киев обвиняет Москву в нарушении Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
В 2017 году Международный Суд ООН принял решение о временных мерах, в котором фактически признал Меджлис легитимным представителем крымских татар.
Однако, несмотря на решение суда, Россия так и не возобновила его деятельность.
При этом за 2017 год Украина дважды обращалась к России с требованием отменить свой запрет. 19 апреля 2017 года Международный суд ООН принял временные меры. Во-первых, суд, не вникая детально в процесс, счел, что имеет право и основание рассматривать дело "Украина против России".
Во-вторых, суд пришел к выводу, что "крымские татары и этнические украинцы в Крыму остаются уязвимыми". Поэтому он согласился на введение временных мер против РФ для защиты национальных меньшинств в Крыму и обязал Россию:
а) воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, включая возобновление деятельности Меджлиса;
б) обеспечить ведение обучения на украинском языке. Для Украины это решение крайне принципиально, поскольку МС ООН обратился с требованием не к двум сторонам, а только к России. Кроме того, в своем решении судьи оперируют не абстрактным термином "этнические группы", а конкретно говорят об украинцах и крымских татарах.
Наконец, МС ООН фактически признал Меджлис легитимным представителем крымских татар.