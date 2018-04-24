Мир Facebook впервые рассказал, по каким причинам удаляет записи

2018-04-24 20:30 683

 

В Facebook впервые обнародовали внутренние правила принятия решений о том, какие из опубликованных записей будут удалены

Facebook впервые раскрыл для своих пользователей внутренние правила принятия решений о том, какие из опубликованных в социальной сети текстов, фотографий, картинок или видеозаписей нарушают нормы сообщества и подлежат удалению и какие проступки могут стать поводом для блокировки пользователей. Об этом компания сообщает в официальном блогею

В течение следующего года руководство Facebook планирует выстроить систему подачи апелляций на удаление записей. Соцсеть будет расширять систему подачи апелляций, чтобы можно было обжаловать наказания, наложенные за другие типы нарушений.

Согласно опубликованному документу, подлежит удалению контент, содержащий в себе "правдоподобные угрозы" в отношении какого-либо человека, групп людей или мест, а также призывы к насилию, разглашение личности людей, подверженных особой опасности.

Другой пункт правил запрещает публиковать контент, восхваляющий террористические организации и террористов, серийных и массовых убийц.

Запрещена публикация признаний в совершении пользователей преступлений, связанных с применением насилия, а также любых материалов (в том числе инструкций) о совершении самоубийств.

Прямо запрещена публикация фотографий или иных изображений обнаженного детского тела. Сохранены требования к фотографиям взрослых.

Особое внимание соцсеть уделяет борьбе с издевательствами и травлей в любой их форме — от публикации неуместных изображений (в том числе сексуального характера) до утверждений, унижающих человеческое достоинство, и угроз. Под издевательством Facebook считает, в частности, публикацию сравнений с животными.

При этом Facebook подчеркивает, что политика в отношении травли не распространяется на знаменитостей или иных людей, фигурирующих в новостях или имеющих широкую аудиторию.

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