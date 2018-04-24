Спорт видео 15-летняя украинская теннисистка добыла историческую победу

2018-04-24 18:03 701

Украинская теннисистка Марта Костюк блестяще стартовала в основной сетке первого в своей карьере турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

В немецком Штутгарте 15-летняя киевлянка, успешно пройдя квалификацию, добыла историческую для себя победу в первом круге соревнований с призовым фондом 790 тысяч долларов. Наша соотечественница разобралась с представительницей Германии Антонией Лоттнер – 6:4, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За это время Костюк сделала шесть подач навылет и допустила четыре двойные ошибки. Марта отлично сыграла на первой подаче – как своей, так и соперницы, заставив ту часто ошибаться. И если в первом сети Лоттнер сумела навязать украинке борьбу, то вторую партию Костюк выиграла вчистую.

Игра нашей соотечественницы вызывала настоящий восторг у журналистов российского телеканала "Матч ТВ".

Во втором круге соперницей восходящей звезды украинского тенниса станет победительница поединка между россиянкой Марией Шараповой и француженкой Каролин Гарсией.