Политика Романа Сущенко в России оставили без защиты - Марка Фейгина лишили лицензии адвоката

2018-04-25 09:12 536

Есть надежда, что дело освобождения украинского журналиста сдвинется с "мертвой точки" после визита в Москву президента Франции Эмманюэля Макрона, запланированного на конец мая.

Защищающего украинского заложника Романа Сущенко Марка Фейгина в России лишили статуса адвоката. Решение Адвокатской палаты сам Фейгин назвал позорным, утверждая, что оно было вынесено из-за ведения им политических дел.

"Меня лишили статуса за три твита, касающиеся Шария (Анатолия Шария, украинского журналиста и видеоблогера)", - сказал он.

Напомним, ранее адвокат Шария Сталина Гуревич подала жалобу на Фейгина в квалификационную комиссию Московской городской коллегии адвокатов и Министерство юстиции, обвинив коллегу в оскорблениях ее и ее клиента в социальных сетях до и после процесса.

Теперь дело украинского журналиста Сущенко будет вести другой адвокат, знакомый с процессом. При этом Фейгин признал, что восстановить его адвокатский статус будет "практически нереально".

"Так получилось, что дело Сущенко стал моим последним в адвокатской карьере. Несмотря на лишение статуса, я чувствую ответственность перед Романом, который на меня надеется, и продолжу работать по этому делу в несколько ином качестве. В понедельник мы с Романом попрощались быстро, по-деловому – и теперь я буду делать все, чтобы поздороваться с ним уже на свободе.

Здесь, повторюсь, важная дата – приезд в Россию президента Макрона в конце мая. Но есть и ближайшая дата: уже 25 апреля – следующее заседание по делу Сущенко. В деле остается адвокат, которого я успел ввести в этот процесс", – сказал адвокат.