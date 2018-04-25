Украина фото Под Киевом около первого в стране монумента матери высадили сквер украинско-польской дружбы

2018-04-25 09:40 421

22 апреля во Всемирный день Земли и высадки деревьев в селе Старое, Бориспольского района Киевской области высадили Сквер украинско-польской дружбы.

Инициатором такой идеи выступил Сергей Нежинский, директор Департамента стратегического планирования Секретариата Кабмина, получивший широкую известность после открытия первого в Украине «Монумента Матери».

«Идея со сквером назревала сразу после открытия «Монумента Матери» в селе Старое. Однако название и идея родилась, когда мы с дипломатическими кругами Посольства Польши обсуждали разного рода провокации среди политиков в наших отношениях. Именно поэтому, назло врагам, назло агрессорам с востока, мы решили высадить 25 деревьев, символизирующих 25 лет наших дипломатических отношений и сделать это у Монумента Матери, ведь ценности к матери-Родине и к семье у нас общие. Мы сами должны формировать нашу историю и отношения »

По словам советника посла Польши Марты Тиванчук мероприятие является символическим, ведь высадка деревьев возле "Монумента Матери" говорит о том, что мы дети одной Земли и должны быть вместе.

 

 

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