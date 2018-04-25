Политика Разрыв контрактов на транзит газа может привести к полномасштабному военному конфликту Украины и России

2018-04-26 09:41 771

Прекращение транзита газа через украинскую территорию увеличит вероятность масштабного конфликта между Украиной и Россией.

"Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается. Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира", – заявил коммерческий директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

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Напомним, 28 февраля завершился многолетний спор между Нафтогазом и Газпромом в Стокгольмском арбитраже, который обязал российский концерн доплатить Нафтогазу 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

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По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром должен доплатить Нафтогазу 2,56 млрд долларов.

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