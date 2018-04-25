Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня дожди в Украине прекратятся, начнет быстро теплеть

2018-04-25 11:14 283

Сегодня в Украине прекратятся дожди и начнет быстро теплеть. По прогнозам синоптиков, на всей территории страны, кроме Луганской области, ожидается переменно облачная погода.

Согласно свежим данным Гидрометеоцентра, в западных областях температура воздуха будет колебаться от +20°C до +25°C.

В северных регионах будет прохладнее, термометры покажут от +16°C до +18°C.

На востоке ожидается от +16°C до +19°C, на юге - от +20°C до +24°C, в центре - от +20°C до +22°C.

В Киеве будет облачно с прояснениями, осадки не предвидятся, днем температура поднимется до +19...+21°C. Ночью термометры покажут +7°C...+9°C.

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