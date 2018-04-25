Мир Устроивший кровавую гонку в Торонто оставил зашифрованное сообщение в Facebook.

2018-04-25 15:46 419

Алек Минассиан, подозреваемый в убийстве 10 людей в Торонто, перед нападением оставил зашифрованное сообщение в Facebook. 

"Перед инцидентом он написал сокращение от "involuntary celibacy" - термин, который используется мужчинами для обвинений женщин за неверность целибату", - говорится в сообщении Reuters.

Отмечается, что большинством пострадавших действительно являются женщины.

Напомним, в канадском городе Торонто фургон въехал в толпу. В результате наезда 10 человек погибли, еще 16 получили травмы.

Полиция уже установила подозреваемого в совершении наезда - это 25-летний местный житель Алекс Минассиан. Его мотивы пока что неизвестны, не исключается версия теракта.

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