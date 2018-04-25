Украина В Украине новая вспышка кори - за неделю заболели более тысячи человек

2018-04-25 13:44 647

Заболеваемость корью в Украине за последнюю неделю резко возросла – заболело 1070 человек. 

"Это наибольшее количество новых случаев заболевания, зафиксированных за неделю, с начала вспышки кори", – говорится в сообщении  Минздрава.

По данным медиков, стремительный рост заболеваемости связан с групповыми вспышками в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черниговской, Киевской областях, а также с ростом количества взрослых, заболевших корью.

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Оперативный штаб Минздрава по реагированию на ситуацию принял решение о расширении мероприятий усиленной иммунизации на все группы детей в возрасте до 18 лет. Ранее мероприятия по усиленной иммунизации действовали на детей до 9 лет.

Кроме того, в министерстве изучают возможность иммунизации взрослых по эпидпоказателям с использованием вакцины, закупленной за средства госбюджета.

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В целом с начала текущего года корью в Украине заболело 11,7 тысяч человек: 4564 взрослых и 7157 детей. От осложнений, вызванных корью, скончались восемь человек, шесть из них – дети.

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